وكيل تعليم دمياط يتفقد ورش التعليم المزدوج في مدرسة الثانوية الصناعية

تفقد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ورش التعليم المزدوج بقسم الملابس بمدرسة الثانوية الصناعيه بنات بإدارة دمياط التعليمية.

وشاهد وكيل الوزارة، مراحل تصنيع ملابس فرق المرشدات التي يقوم الطلاب بتصنيعها استعدادا للتقيم الجمهوري لفريق مرشدات دمياط.

واستمع خالد خلف، لشرح الطالبات لمراحل التصنيع وشاهد استخدامهم لمكينات الخياطة والتريكو، مؤكدا أن المدارس الفنية هي المورد الرئيسي للأيدي العاملة المدربة التي تتسم بالمهارة والدقة.

وأكد وكيل الوزارة، أن التعليم المزدوج، ساهم بشكل كبير ف تخريج كوادر فنية متخصصة لتغطية حاجة المصنع والسوق بشكل عام من الحرفيين المهرة في مجال الملابس الجاهزة، معربا عن سعادته بهذا الخصوص.