وزير الصحة الماليزي: لن يُسمح بتنظيم فعاليات كبرى للاحتفال بالعام الجديد

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قال وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين، إنه لن يتم السماح بتنظيم فعاليات كبيرة للاحتفال بعيد الميلاد(الكريسماس) أو العام الجديد هذا العام.

ونقلت صحيفة ذا ستار الماليزية عن الوزير القول إن التجمعات الاحتفالية الصغيرة والخاصة هي فقط هى التي سوف يتم السماح بها في الوقت الحالي.

وقال في مؤتمر صحفي بالبرلمان اليوم الخميس " لن نسمح بالتجمعات الكبيرة للاحتفال عشية العام الجديد. وبالنسبة لاحتفالات الكريسماس الخاصة سوف يتعين الخضوع لاختبار ذاتي لفيروس كورونا قبل الذهاب لتلك الاحتفالات".

ولدى سؤاله حول الإجراءات المتعلقة بالمسافرين القادمين من المملكة المتحدة، قال خيري إنهم سوف يتعين عليهم ارتداء سوار تعقب إلكتروني، والخضوع لاختبار يومي لفيروس كورونا في المنزل.

وقد أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم تسجيل 4262 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال المدير العام لقطاع الصحة نور هشام عبد الله إنه بذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة مليونين و707 آلاف و402 حالة.