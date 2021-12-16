إعلام ليبي: مجموعات مسلحة تسيطر على محيط مقر رئاسة الوزراء في طرابلس

سيطرت مجموعات مسلحة مساء الأربعاء على محيط مقر رئاسة الوزراء الليبية بطريق السكة في العاصمة طرابلس ، بحسب وسائل إعلام محلية.



وذكرت صحيفة المرصد الليبية عبر حسابها على موقع تويتر أن هذا التطور جاء على خلفية التوتر الذي نشب "بسبب تعيينات (المجلس) الرئاسي لضباط وإنشاء ألوية بقادة مرتبطين بتيار متشدد".



ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يوضح انتشار المجموعات المسلحة في محيط مقر رئاسة الوزراء.



وفي غضون ذلك نقلت بوابة إفريقيا الإخبارية وقناة "218" الليبيتان عن قائد ميليشيا ما يعرف بـ"لواء الصمود" صلاح بادي ، المطلوب دوليا بتهمة ارتكاب جرائم حرب قوله إنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية في الموعد المقرر في 24 ديسمبر الجاري.



وقال بادي: "لن تكون هناك انتخابات رئاسية لطالما الرجال موجودون، واتفقت مع الرجال على إغلاق كل مؤسسات الدولة في طرابلس".