القوات البحرية الأمريكية تسرح البحارة الرافضين للقاح كورونا

قررت القوات البحرية الأمريكية تسريح البحارة الرافضين لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا على غرار ما أعلنته القوات الجوية بشأن غير المحصنين.

وأعلنت البحرية الأمريكية إرشاداتها المحدثة بأن البحارة الذين لا يتبعون التعليمات القانونية بتلقي اللقاح سيتم عزلهم عن زملائهم ومن كان رافضا لتلقي اللقاح ثم غير رأيه يمكن أن يظل في الجيش.

وقال جون نويل قائد أفراد البحرية إنه من أجل ضمان أن تكون القوات البحرية محصنة، فإن سياسة القوات البحرية تقضي بضرورة تلقي أعضاء هذه القوات البحرية اللقاح ثم من يرفضون يتم عزلهم في أقرب فرصة ممكنة.

ولم يتلق نحو 5700 بحار أمريكي اللقاح من بينهم 2700 طلبوا الإعفاء من اللقاح لأسباب دينية وهؤلاء سيتم تسريحهم لحين النظر في طلباتهم.

وتلقى 98% من القوات البحرية الأمريكية اللقاح بشكل كمل أو جزئي، بينما تمت الموافقة على 7 إعفاءات مرضية دائمة و326 إعفاءً مرضيًا جزئيًا و124 إعفاءً إداريًا.