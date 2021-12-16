مصر تدين هجمات الحوثيين الأخيرة على السعودية

أدانت مصر مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها صوب الأراضي السعودية.

ووصفت وزارة الخارجية المصرية تلك الهجمات بـ"الإرهابية الجبانة" ، والتي كان آخرها استهداف المدينة الصناعية في جازان جنوب غربي المملكة وأسفر عن بعض الخسائر المادية، فضلًا عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أُطلقا باتجاه مدينة أبها بجنوب غرب السعودية أيضا.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان وصلت نسخة منه لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن "تكرار استهداف المنشآت المدنية والمدنيين الأبرياء، من قِبل ميليشيا الحوثي يُعدَّ تهديدًا لأمن واستقرار الشقيقة السعودية، فضلاً عما يُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي".

وأضاف البيان :"تعرب مصر مجددًا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية فيما تتخذه من تدابير للتصدي لهذه الهجمات الإرهابية الخسيسة، وتؤكد على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقيّن".