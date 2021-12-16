عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد تعرض بعض مناطق ولاية كانساس الأمريكية لعاصفة رملية وترابية قوية، وأفادت الوكالات ببلوغ قوة الرياح في بعض مناطق الولاية أكثر من 30 مترا في الثانية.

وتوقعت شبكة «سي بي إس» الأمريكية، حدوث عواصف رعدية شديدة، بما في ذلك إعصار محتمل خلال ديسمبر الجاري، وهو شيء لم يتم تسجيله في ولاية مينيسوتا التي تقع وسط الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت أنه بداية من صباح غدٍ ستكون الرؤية منخفضة، وستكون درجات الحرارة أقل بكثير من المتوسط، منوهة إلى أن الولاية قد تشهد درجات حرارة قياسية ورياحا قوية.

ووفقًا لعالم الأرصاد الجوية كريس شافر، من المتوقع هبوب رياح تصل إلى 60 ميلاً في الساعة في جنوب مينيسوتا، مضيفًا: «لوضع ذلك في المنظور، فإن إعصارًا من الفئة الأولى يبلغ 74 ميلاً في الساعة».

وأكدت الشبكة أنه خلال ساعات المساء ستكون هناك فرصة للعواصف، لا سيما في وسط وجنوب ولاية مينيسوتا، كما أن هناك خطرا طفيفا لحدوث طقس قاسي في بعض مدن الولاية وخطرا معتدلا بحدوث عواصف شديدة في جنوب شرق ولاية مينيسوتا.