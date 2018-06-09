تمكنت وحدات عائمة تابعة للقوات البحرية التونسية، اليوم الخميس، من إنقاذ 41 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة بينما كانوا على متن قارب تعرض لصعوبات بالبحر وطلبوا المساعدة شمال "الكتف" على بعد 20 كلم داخل منطقة البحث والإنقاذ التونسية، فيما بقي 11 مهاجرًا على متن المركب المذكور ورفضوا المساعدة وواصلوا الإبحار في اتجاه الشمال.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية أن المهاجرين تتراوح أعمارهم بين 8 أشهر و45 عامًا، مشيرًا إلى أنهم أبحروا من سواحل "أبو كماش" الليبية خلال الليلة الماضية.

وأضاف البيان أنه تم نقل هؤلاء المهاجرين إلى ميناء الصيد البحري بـ"الكتف"، حيث تم تسليمهم إلى الحرس الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.