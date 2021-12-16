وزير الخارجية السعودي: يجب وقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن العلاقات بين مصر والمملكة تاريخية وراسخة تتسم بالتعاون الوثيق في العديد من المجالات، مؤكدًا أن قيادة البلدين لديهما إرادة صادقة لنقلها إلى مجالات أرحب في المجالات كافة.

وأضاف بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري، مساء الخميس، أن اجتماع لجنة التشاور السياسي بين البلدين يأتي في إطار السعي الدؤوب لتلبية تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين لتحقيق المصلحة المشتركة، مشيرًا إلى أن الاجتماع كان مثمرًا وإيجابيًا.

وذكر أن الاجتماع بحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك ومنها تعزيز العمل المشترك من أجل تعزيز دعائم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، موضحًا أن الاجتماع تطرق لمبادرة المملكة لإنهاء الازمة اليمنية، إضافة إلى ما تمر به المنطقة العربية من تحديات سياسية وأمنية.

وأشار إلى الاتفاق على أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بشأن تلك التحديات وإيجاد الحلول السلمية لها بالتنسيق مع الشركاء في العالم، قائلًا إن الاجتماع تناول تطورات الانتخابات الرئاسية الليبية وأهمية إقامتها دون تأخير وخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

ولفت إلى التشديد خلال الاجتماع على دعم مصر والسعودية لإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وإيقاف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مختتمًا أن الاجتماع أكد على أهمية التنسيق والتشاور وإيجاد الحلول السلمية لقضايا المنطقة.

وانعقدت، اليوم الخميس، الموافق السادس عشر من ديسمبر 2021 في القاهرة لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وقد ترأس الجانب المصري سامح شكري وزير الخارجية، وترأس الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية، بعد أن سبقها عدد من الاجتماعات على مستوى كبار المسئولين شارك فيها مساعدو وزيري الخارجية من الجانبين، وناقشوا خلالها عدداً من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك تمهيداً للقاء وزيري خارجية البلدين.