مصرع 9 أشخاص إثر تحطم طائرة ركاب متجهة إلى ولاية فلوريدا الأمريكية

لقى 9 أشخاص، بينهم 6 أمريكيون، مصرعهم فجر اليوم الخميس؛ إثر تحطّم طائرة ركّاب بعد إقلاعها من سانتو دومنجو، عاصمة جمهورية الدومينيكان، متّجهة إلى ولاية فلوريدا الأمريكية، بحسب ما أعلنت السلطات وشركة هيليدوسا المالكة للطائرة.

وقالت الشركة -في بيان صحفي أوردته قناة (الحرة) الأمريكية- إنّه "ببالغ الأسف تعلن هيليدوسا أنّ إحدى طائراتها تعرّضت لحادث مأساوي في مطار لاس أمريكاس (مطار سانتو دومينجو) أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها".

يذكر أن الطائرة أقلعت في الساعة 17:09 (21:09 جرينتش) من مطار لا إيزابيلا الدولي (شمال غربي سانتو دومينج) وتعرّضت للحادث قرابة الساعة 17:25 بعدما كانت قد أبلغت عن حالة طارئة وحاولت الهبوط في مطار لا أميركاس (جنوب شرقي العاصمة).