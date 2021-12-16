 زلزال بقوة 7ر3 على مقياس ريختر يضرب شرق الجزائر - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 7ر3 على مقياس ريختر يضرب شرق الجزائر

الجزائر (د ب أ)
نشر في: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 11:30 م | آخر تحديث: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 11:30 م

ضرب زلزال بقوة 7ر3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، ولاية المسيلة (300 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة).

وقال المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء إن مركز الزلزال يقع على بعد سبعة كيلومترات شمال شرق منطقة بني يلمان.

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