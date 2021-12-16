زلزال بقوة 7ر3 على مقياس ريختر يضرب شرق الجزائر

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ضرب زلزال بقوة 7ر3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، ولاية المسيلة (300 كيلومتر شرق الجزائر العاصمة).
وقال المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء إن مركز الزلزال يقع على بعد سبعة كيلومترات شمال شرق منطقة بني يلمان.