الخارجية الأمريكية تخصص مكافآت لمن يقدم معلومات حول متورطين في الجريمة العابرة للحدود

أعلن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، تخصيص مكافآت بملايين الدولارات لمن يقدم معلومات حول متورطين في الجريمة العابرة للحدود، وذلك في إطار جهود إدارة الرئيس جو بايدن لمواجهة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود.

وقال بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، اليوم الخميس، إن الإدارة الأمريكية تخصص مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار لكل من يساعد على الحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة متورطين من المكسيك والصين في تجارة المخدرات غير المشروعة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ظلت لسنوات في قبضة أسوأ وباء للمخدرات في تاريخها، مدفوعة بوفيات الجرعات الزائدة للهيروين والفنتانيل المصنوع بطريقة غير مشروعة وزيادة توافر الميثامفيتامين.

وأفاد بأن بايدن يتخذ إجراءات حاسمة لمكافحة المنظمات الإجرامية بتوقيع أمرين تنفيذيين جديدين لإنشاء مجلس أمريكي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب المتورطين في تجارة المخدرات العالمية غير المشروعة.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه بموجب الأمرين التنفذيين، ستستفيد الهيئات الأمريكية المكلفة بمحاربة الظاهرة من موارد وزارة الخارجية الأمريكية وخمس إدارات ووكالات رئيسية أخرى لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود على نحو أكثر فعالية.

وأضاف أن قرار بايدن من شأنه أن يساعد في تعطيل سلسلة التوريد العالمية والشبكات المالية التي تمكن المواد الأفيونية الاصطناعية والكيميائية من الوصول إلى الولايات المتحدة مع تعطيل تدفق المواد الأفيونية محليًا.