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تنطلق غدا الجمعة، بطولة "كأس الفراعنة" الدولية الأول لفرع الجمباز الفني رجال وانسات والتي تستضيفها مصر من 17 وحتى 19 ديسمبر الجاري، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي صالة رقم 2.

ويشارك في البطولة 321 لاعبا ولاعبة من 12 دولة وهي

قبرص واليونان وجورجيا وسوريا والسعودية وتركيا والهند وبولندا ولاتفيا وماليزيا وقطر ومصر البلد المضيف.

وتعتبر البطولة استكمالًا لسلسلة بطولات الفراعنة الدولية آلتي تنظمها مصر بداية من بطولة "كاس الفراعنة" الأولى لجمباز الايروبيك والتي أقيمت بمدينة الغردقة نوفمبر 2019 ومن بعدها بطولة الفراعنة للجمباز الايقاعي 2020 وانضم في هذه النسخة الجمباز الفني.

يقام حفل الافتتاح فى الساعة الخامسة مساء غدا الجمعة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة بحضور معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والسيد اللواء أركان حرب خالد شكري رئيس جهاز الرياضة بالقوات المسلحة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية واللواء أحمد ناصر رئيس الكونفدرالية الإفريقية "الاوكسا" ورؤساء ووفود الدول المشاركة والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

البطولة هي النسخة الأولى لفرع الجمباز الفني رجال وانسات وتم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي ويشارك في البطولة حكام من ارمينيا، بيلاروسيا، أوكرانيا، لبنان، الأردن، تونس.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة آن مصر اصبحت قبلة البطولات الدولية والقارية لما تتمتع به من بنية تحتية على اعلى مستوي ومنشآت شبابية ورياضية قادرة على استضافة جميع البطولات.

وأثنى وزير الرياضة على دور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز ومجلس الادارة وجهودهم في إدراج البطولة على أجندة الاتحاد الدولي للعبة.

وأشار وزير أن البطولة أخذت الطابع الرسمي بعد حصولها على التقييم الدولي كبطولة دولية للأندية، حيث تعتبر هذه البطولات فرصة ذهبية للاعبى ولاعبات أندية مصر للمشاركة والاحتكاك في منافسه دولية.

فيما أكد إيهاب أمين رئيس أتحاد الجمباز انه تم إتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة من فيروس كورونا لضمان سلامة اللاعبين المشاركين في البطولة ورؤساء الوفود والضيوف.

وأضاف أمين أن الاتحاد المصري للجمباز يعمل بكامل طاقته من أجل تهجيز وإعداد ابطال رياضيين واعدين من اجل المشاركة في البطولات الدولية وتحقيق أفضل النتائج على المستويين القاري والدولي حيث تعد هذه البطولة فرصة ذهبية توفر الاحتكاك القوي للاعبي منتخباتنا الوطنية.