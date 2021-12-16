موسيماني يدعم السولية بعد هدفه في مرمى مصر على طريقته الخاصة

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ساند بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، لاعب وسط الفريق عمرو السولية، بعدما تسبب في هزيمة منتخب مصر أمام تونس.

ونجح منتخب تونس في خطف بطاقة التأهل لنهائي كأس العرب بهدف دون رد أحرزه عمرو السولية بالخطأ في مرماه.

ونشر موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة تجمعه بعمرو السولية معلقا عليها: «عمرو السولية، متشوق للاحتفال معك مرة أخرى، الالتزام والشغف الذي تضعه في كل مباراة تلعبها لا ينسى».

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي، الأسبوع القادم في مباراة كأس السوبر الأفريقي.