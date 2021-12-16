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كوريا الجنوبية: تسجيل 20 إصابة بمتحور أوميكرون

أ ش أ
نشر في: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 9:09 ص | آخر تحديث: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 9:09 ص

سجلت كوريا الجنوبية 20 إصابة جديدة بمتغير "أوميكرون"، المتحور الجديد من فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات به إلى 148.

وأوضحت الوكالة الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض، في بيان اليوم الخميس، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، تسجيل 7 آلاف و622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية وسط انتشار الفيروس باستمرار؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 544 ألفًا و117 إصابة، بالإضافة لتسجيل 62 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4,518 حالة وفاة، حيث بلغ معدل الوفيات 0.83%.

وأشارت إلى أن 84.1% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليونا قد تلقوا جرعاتهم الأولى على الأقل من اللقاح، بينما حصل 81.5% على جرعتين وحصل 17.3% على جرعاتهم المعززة.


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