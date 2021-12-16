وكيل قوى العامة الشيوخ: الانتهاء من تقرير اللجنة بشأن قانون العمل الأسبوع المقبل

سليم: حرصنا على تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل.. القانون نص على عدم فصل العامل إلا بحكم قضائى

قال مجدي عبد الرحيم سليم وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ستنتهي من إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، خلال الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت من مناقشة مواده، تمهيدا لإرسال التقرير إلى الأمانة العامة للمجلس، لتحديد موعد مناقشته فى الجلسة العامة.

وأضاف سليم لـ"الشروق"، أن هناك جزءا خاصا بالفصل التعسفي للعامل تم تداوله بشكل خاطئ، مؤكدا أن القانون نص على أنه لا يتم فصل العامل إلا وفقا لحكم قضائي، وحرصت اللجنة على أن ينال العامل كل حقوقه فى مشروع القانون.

وأوضح أن اللجنة عملت على أن يكون هناك توازنا منطقيا بين العامل وصاحب العمل؛ بأن يستشعر العامل مدى الأمان فى منشأته، ولصاحب المنشأة إيقاف العامل عن العمل إذا كان هناك أسباب تدعو لذلك، مع صرف كل مستحقاته خلال تلك الفترة، وإذا لم يحل الأمر بينهم فيتم اللجوء للمحكمة للفصل بين الطرفين.

وتابع: "إذا ارتكب العامل مخالفة مرتبطة باشتراطات الأمن والسلامة فى المنشأة، أو تجاوز فى التعامل مع رؤساؤه أو زملاؤه أو خالف أي بند يستوجب الوقف، وأوقفه صاحب العمل؛ فيتقاضى العامل أجره كاملا خلال الإيقاف حتى لا تتأثر الأسرة، لحين الفصل فى الأمر من جانب المحكمة، وخلال فترة 60 يوما إن كان هناك مد لفترة الإيقاف أو العودة للعمل يكون من خلال المحكمة".

وذكر أن الحكومة خلال المناقشات تقدمت بطلب لحذف 4 مواد غير مؤثرين لتكرار المضمون، وأضافت 6 مواد وافقت عليهم اللجنة، وحضر مناقشات مشروع القانون وزير القوى العاملة ومستشاريه، وحضر مسؤولى الوزارات المعنية بمناقشة القانون، وكل أطراف الأمر شاركوا فى العديد من جلسات اللجنة.

وتضمن مشروع القانون عددا من الأحكام التى تنظم علاقة العمل وحقوق وواجبات العامل، منها المادة 12 التى تنص على أن: «يستحق العاملون الذين تسرى عليهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة والتى يصدرها المجلس الاعلى للأجور».

وحظرت المادة 58 من مشروع القانون تشغيل الأطفال، قبل بلوغهم 15 سنة، فيما أجازت تدريبهم من سن 14 عاما بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

وبشأن تشغيل ذوى الإعاقة، نصت المادة 32 على أن: «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب قيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل إقامته مع بيان سنة ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلى هذا الجهة قيد شك الطلبات بأرقام مسلسلة».

وتوافقت لجنة الطاقة والقوى العاملة، والحكومة، وممثلو اتحاد العمال، على أن تختص المحكمة العمالية بتوقيع جزاء الفصل.