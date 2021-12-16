استطلاع: 75% من الشركات الكورية ستواصل العمل عن بعد بسبب كورونا

كشف استطلاع للرأي نشر اليوم الخميس أن معظم الشركات التي اعتمدت برامج للعمل عن بعد في المنازل بسبب جائحة فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، تعنزم مواصلة هذه السياسة حتى بعد نهاية الجائحة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

وفي المسح الأخير الذي أجرته وزارة العمل الكورية الجنوبية على 620 شركة تستخدم حاليا سياسات العمل عن بعد ، قالت 2ر75 % إنها تعتزم إما مواصلة العمل بنفس النظام الحالي أو خفضه جزئيا عندما تنتهي الجائحة.

وأظهر الاستطلاع أن 3ر11 % فقط من الشركات تعتزم وقف خطة العمل عن بعد عند انتهاء الجائحة.

ومن بين الشركات الراغبة في الإبقاء على الخطة عند المستوى الحالي ، قالت 6ر53 % إنها لا ترى فارقا في الإنتاجية مقارنة بإنتاجية العمل في المكاتب ، بينما قالت 5ر20 % إن الإدارة تعتزم بشدة القيام بذلك.

وأعرب أكثر من ثلثي العاملين في هذه الشركات عن أملهم في مواصلة العمل عن بعد الجائحة. وقالت الوزارة إن الآباء العاملين الذين لديهم أطفال صغار في الغالب، يفضلون نظام العمل عن بعد.