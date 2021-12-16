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مانشستر يونايتد يشيد بأداء لاعبه مع منتخب تونس أمام مصر

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 12:09 ص | آخر تحديث: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 12:09 ص

أشاد الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد باللغة العربية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بما قدمه لاعب الشباب، التونسي حنبعل المجبري.

وكتب الحساب الرسمي: «إنجاز شخصي جديد للاعبنا التونسي الشاب، حنبعل المجبري رجل مباراة تونس ومصر في كأس العرب».

وقدم حنبعل المجبري مستوى جيدا مما ساهم في فوز منتخب تونس على الفراعنة بهدف دون رد في الثواني الأخيرة بهدف عكسي.

وعقب نهاية المباراة شنَّ البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، هجومًا على الحكم وحمَّله مسؤولية خسارة مصر، مؤكدًا أنه أرهب المنتخب المصرى بقراراته.


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