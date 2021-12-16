أعلن المكتب الإعلامي لديوان محافظة المنيا، أنه من المتوقع أن تستقبل يوم السبت القادم، زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للمشاركة في ماراثون الدراج، وتفقد عددًا من مراكز الشباب، لقاء مفتوح مع شباب البرلمان بمسرح المحافظة.

وأضاف أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، سيكون في استقبال الوزير، بحضور محافظي "أسيوط، بني سويف، الفيوم"، وستشمل الزيارة ماراثون للدراجات من أمام مبنى المحافظة، الساعة 10 صباحًا، ثم لقاء مفتوح مع شباب البرلمان بمسرح المحافظة في تمام الساعة 11 صباحا.

كما ستتضمن الزيارة تفقد المركز الإقليمي للتبرع بالدم مع عدد من الشباب المتطوعين، ومركز شباب جبل الطير القبلية، مركز شباب بنى مزار، ونادي بني مزار الرياضي، ومركز شباب البهنسا.