اليونان تشترط تقديم نتيجة اختبارات كورونا سلبية لدخولها اعتبارا من الأحد

قالت الحكومة اليونانية إنه سيتعين على الوافدين إلى اليونان تقديم اختبار "بي سي ار" حديث سلبي لفيروس كورونا عند وصولهم اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وكانت هذه القاعدة مخصصة للتطبيق على الوافدين من بريطانيا والدنمارك فقط، إلا أن مسؤولي الحكومة قالوا اليوم الأربعاء إنهم قرروا توسيع القاعدة لتشمل الوافدين من كل دول العالم في ظل انتشار المتحور أوميكرون.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القاعدة الجديدة اعتبارا من الساعة 6 صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد.

وقد سجلت اليونان حتى الآن 10 حالات إصابة مؤكدة بالمتحور أوميكرون