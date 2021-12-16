 اليونان تشترط تقديم نتيجة اختبارات كورونا سلبية لدخولها اعتبارا من الأحد - بوابة الشروق
الخميس 16 ديسمبر 2021 1:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟
النتـائـج تصويت

اليونان تشترط تقديم نتيجة اختبارات كورونا سلبية لدخولها اعتبارا من الأحد

د ب أ
نشر في: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 12:53 ص | آخر تحديث: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 12:53 ص

قالت الحكومة اليونانية إنه سيتعين على الوافدين إلى اليونان تقديم اختبار "بي سي ار" حديث سلبي لفيروس كورونا عند وصولهم اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وكانت هذه القاعدة مخصصة للتطبيق على الوافدين من بريطانيا والدنمارك فقط، إلا أن مسؤولي الحكومة قالوا اليوم الأربعاء إنهم قرروا توسيع القاعدة لتشمل الوافدين من كل دول العالم في ظل انتشار المتحور أوميكرون.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القاعدة الجديدة اعتبارا من الساعة 6 صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد.

وقد سجلت اليونان حتى الآن 10 حالات إصابة مؤكدة بالمتحور أوميكرون

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك