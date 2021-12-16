الرئيس التونسي يمنح نظيره الجزائري القلادة الكبرى للوسام الوطني للاستحقاق

منح الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الأربعاء، بقصر قرطاج نظيره الجزائري عبد المجيد تبون القلادة الكبرى للوسام الوطني للاستحقاق.

وتلت مراسم التوسيم، وفق بيان صادر من الرئاسة الجمهورية التونسية، إقامة الرئيس التونسي مأدبة عشاء رسمية على شرف الرئيس الجزائري.

وكان سعيد قد استقبل ظهر اليوم الأربعاء بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي نظيره الجزائري عبد المجيد تبون الذي يقوم بزيارة دولة إلى تونس تستغرق يومين.

وانطلقت مراسم الاستقبال بإطلاق المدفعية 21 طلقة حية بعدها الرئيسان العلم على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين واستعرضا تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت لهما التحية.