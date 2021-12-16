 بولندا تسجل 17 ألفا و460 إصابة جديدة و537 حالة وفاة بكورونا - بوابة الشروق
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بولندا تسجل 17 ألفا و460 إصابة جديدة و537 حالة وفاة بكورونا

وارسو - د ب أ
نشر في: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 9:34 ص | آخر تحديث: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 9:34 ص

سجلت بولندا 17 ألفا و460 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 537 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و857 ألفا و85 إصابة، والوفيات إلى 89 ألفا و45 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أنه تم إعطاء 44 مليونا و616 ألفا و673 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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