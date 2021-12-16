الرئيس الكوري الجنوبي يعتذر عن إعادة تطبيق إجراءات مشددة لمواجهة كورونا

اعتذر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، اليوم الخميس، عن إعادة فرض إجراءات تباعد اجتماعي صارمة عقب ارتفاع حالات الاصابة والوفاة بفيروس كورونا.

وجاء اعتذار مون عقب أن أعلنت الحكومة عن إجراءات جديدة تقصر التجمعات على أربعة أشخاص فقط وتعيد فرض حظر التجوال الليلي على المطاعم والمقاهي.

ونقل المتحدث بارك كيونج مي عن الرئيس القول "أعرب عن أسفي أننا اضطررنا مجددا لتشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا".

وأضاف "على مدار الخطة المرحلية للعودة للحياة الطبيعية، أخفقنا في كبح الزيادة في عدد الحالات الحرجة والاستعداد بصورة كافية، بما في ذلك فيما يتعلق بتوفير أسرة المستشفيات".

وتعهد الرئيس بالسيطرة على الوضع قدر الإمكان خلال الفترة التي سوف يتم تطبيق الإجراءات فيها من بعد غد السبت حتى الثاني من يناير المقبل.

كما تعهد باتخاذ قرار سريع لتوفير تعويض مالي لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين من المرجح أن يكونوا ضمن الأكثر تضررا من القيود الجديدة.

وبموجب الإجراءات الجديدة التي ستسري بدءا من بعد غد السبت وحتى 2 يناير سوف يقتصر استخدام المطاعم والمقاهي على أربعة أشخاص تم تطعيمهم.

وقال كيم إن أولئك الذين لم يتم تطعيمهم سيتمكنون من استخدام تلك المرافق بمفردهم أو عن طريق تطبيقات التوصيل.

وقال كيم خلال اجتماع بمقر هيئة إجراءات مكافحة الكوارث والسلامة المركزية، إن الحانات والملاهي الليلية وغيرها من أماكن الترفيه ستخضع أيضا لحظر الساعة التاسعة مساء، بينما ستتمكن دور السينما وقاعات الحفلات الموسيقية ومقاهي الإنترنت من العمل حتى الساعة العاشرة مساء.