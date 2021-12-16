توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حول واقعة العثور على جثة مسن مقتول داخل شقته بإمبابة شمال المحافظة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المتهم يبلغ من العمر 57 عاما، يتردد على المجني عليه لممارسة الرذيلة معه.

وأضافت التحريات أن يوم الواقعة نشبت بينهما خلافات، وأقدم المتهم على قتله وسرقته ولاذ بالفرار هاربا.

واشارت أن جثة المجني عليه كانت بها عدة طعنات، وكان يرتدي ملابس نسائية، وأن القوات تمكنت من تحديد هوية المتهم والقبض عليه.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة، بلاغا بالعثور على جثة مسن مقتول داخل شقته، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين العثور على جثة مسن يبلغ من العمر 60 عاما، به عدة طعنات متفرقة، ونقل إلى مشرحة المستشفى، وتمكن القوات من تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه، خلال تفريغ الكاميرات وسؤال شهود العيان.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.