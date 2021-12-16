روت هاجر سعد السعيد، طالبة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر بالدقهلية رتلت القرآن في جلسة واحدة على مدى 10 ساعات، تفاصيل حفظها للقرآن الكريم بإتقان، مضيفةً أنها كانت تحفظ بعض السور في صغرها ولكن على فترات متابعة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الأربعاء، أن والدتها كانت الداعمة الأولى لها أثناء مسيرتها في حفظ القرآن، متابعةً أن حب والدها للقرآن الكريم جعلها تلتحق بالأزهر الشريف.

واستكملت، أنها في الصف الأول الإعدادي بدأت في حفظ القرآن بصورة منتظمة واتمته بعدما اجتازت الصف الثالث الإعدادي.

وتابعت، أنها خلال هذه الفترة حصلت على إجازة من عدة شيوخ بعد ختمها القرآن الكريم، مشيرًة إلى أن محفظها كان يحفزها من خلال ضغطها لتثقل الحفظ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورًا يتضمن صورًا أكدت تسميع الطالبة هاجر سعد السعيد للقرآن الكريم في مجلس واحد دون الوقوع في أي خطأ، ولاقى المنشور انتشارًا واسعًا عبر السوشيال ميديا.