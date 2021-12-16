تنطلق فعاليات المؤتمر الدولى السنوى العاشر لكلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية بعنوان "الإعلام مابعد عصر الاتصال الرقمى: مفاهيم جديدة وقوالب حديثة"، الأحد المقبل، برئاسة الدكتورة إيناس أبو يوسف، عميد كلية الإعلام، ويستمر على مدار يومين.

وأشار الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس الجامعة، إلى أن المؤتمر يشهد مشاركة نخبة من خبراء الإعلام من إفريقيا وآسيا وأوروبا، على رأسهم الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بجانب حوارية بمشاركة لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات وعمداء كليات الإعلام حول جهود قطاع الدراسات الإعلامية لتطوير التعليم الجامعى الإعلامى بمصر.

وقالت الدكتورة إيناس أبو يوسف، عميدة الكلية ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر فى جلساته يناقش 7 محاور مستحدثة فى معالجتها لقضايا العصر، تشمل الأنظمة المحلية والعالمية لوسائل الأتصال فى مختلف الدول، ومستقبل الإعلام عبر تكنولوجيا الواقع المعزز، وتوظيف استخدام التمثيل البشرى فى الإعلام، والاتصال التفاعلى بين المؤسسات، وإعلام الحروب والنزاعات، ودور الإعلام فى إثراء التنوع، واخلاقيات الاتصال فى العصر الرقمى.