فهد فرج الجهني: الجماعات المتطرفة تستخدم الدين كستار لتحقيق مكاسبها.. وتجديد الخطاب الديني من واجبات العصر



أزمة كورونا فتحت آفاقا جديدة أمام العمل الدعوي.. والاهتمام بالأئمة ضرورة حتمية



انتقاد ذي السلطان يجب أن يكون سرا والأخذ بأيديهم لا مهاجمتهم