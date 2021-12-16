فهد فرج الجهني: الجماعات المتطرفة تستخدم الدين كستار لتحقيق مكاسبها.. وتجديد الخطاب الديني من واجبات العصر
أزمة كورونا فتحت آفاقا جديدة أمام العمل الدعوي.. والاهتمام بالأئمة ضرورة حتمية
انتقاد ذي السلطان يجب أن يكون سرا والأخذ بأيديهم لا مهاجمتهم
المملكة تولي اهتماماً بالغا بالمسابقات القرآنية ويتم دعمها على مستوى رفيع
قال فهد فرج الجهني، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وممثل وزارة الشئون الإسلامية السعودية بالمسابقة العالمية الـ28 للقرآن الكريم بمصر، إن مصر عانت على مدار سنوات عديدة من الجماعات المتطرفة وأهل الشر وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، منوها بأن محاربة أهل الشر والفكر المتطرف هو واجب شرعي ووطني وديني.
وأضاف الجهني في حوار لـ"الشروق"، أن الجماعات المتطرفة يستغلون الدين في تحقيق مكاسب واستقطاب الشباب لدعم مخططاتهم غير المشروعة، مؤكدا أن مواجهة تلك الجماعات وأفكارها هو أمر مقاصد الدين.
وإلى نص الحوار:
* كيف ترى جهود الأزهر ووزارة الأوقاف في مكافحة الفكر المتطرف؟
مصر ممثلة في مؤسساتها الدينية تبذل جهودا كثيفة في محاربة التطرف والجماعات الإرهابية، والتي عانت منها على مدار سنوات عديدة، وعلى رأسها جماعة الإخوان، وأرى أن محاربة الفكر المتطرف هو واجب شرعي وديني، فكيف نسمح أن يعيش بيننا من يكفر الناس؟
* في رأيك لماذا تستغل الجماعات المتطرفة الدين في تنفيذ مخططاتهم؟
الجماعات المتطرفة تستخدم الدين كستار لتنفيذ أعمالها وتحقيق مكاسب أخرى واستقطاب الشباب، لكن الدين منهم براء، والعمل على دحر ومواجهة تلك الأفكار هو من مقاصد الأديان، فأخبرنا رسول الله أنهم خوارج وكلاب النار وخير من تقتلوهم، لذا فإن محاربتهم أمر طيب.
* هل تجديد الخطاب الديني كاف لمواجهة تلك الجماعات ؟
مصر والمملكة العربية السعودية بذلا جهودا كبيرة في مجال تجديد الخطاب الديني، في مقابل مجابهة الأفكار المتطرفة، فتجديد الخطاب الديني بات واجبا من واجبات العصر الحالي وليس اختياريا.
*هل أثرت أزمة فيروس كورونا على العمل الدعوى وتدريب الأئمة؟
بالعكس، جائحة كورونا فتحت آفاقا أخرى للعمل الدعوي، منها ما هو عن طريق المواقع الإلكترونية، والتي لم تكن موجودة في السابق، والدعوة عن بعد وهي الآن قائمة على قدم وساق.
* تحصيص فرع للأئمة في المسابقة العالمية الـ28 للقرآن الكريم كان أمرا ضروريا؟
تخصيص فرع جديد للأئمة في المسابقة يدل على مدى أهمية الاعتناء بهؤلاء، لأن الإمام هو مؤتمن وضامن لمن خلفه، فإذا كان على مستوى عال في القراءة والقرآن والأداء سيؤثر على الجماهير وفي نفوس الناس، وليس فقط في مسابقة القرآن، بل الاعتناء بتدريبهم وتأهيلهم والارتقاء بمستواهم الفكري والثقافي هو أمر هام ومطلوب خاصة في ظل جهود مكافحة الأفكار المتطرفة.
* ما تقييمك لحرص مصر ممثلة في وزارة الأوقاف على تنظيم المسابقة؟
لاشك أن مسابقة القرآن الكريم لها فضل عظيم ودليل على الاهتمام بالقرآن الكريم وإكرام أهله، وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه سلم، أن خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأن القرآن هو حبل الله المتين طرفه الأول بأيدينا وطرفه الآخر بيد الله، فمن تمسك به نجا، وإنه يهدي للتي هي أقوم، وما يقوم به رئيس مصر رسالة للعالم كله مفادها أن رئيس مصر مع القرآن وأهل القرآن.
* في رأيك ما هي الصفات الواجب توافرها في المحكّم بمسابقة القرآن الكريم؟
المحكِّم في المسابقات القرآنية يجب أن يكون حافظا لكتاب الله عز وجل وأحكام القرآة والتفسير وعلى قدر علمي كبير بأصول الدين، ويفُضل أن يكون تم اختياره على أساس المشاركة في هذه المسابقات وفاز بها في السابق، لأنه سيكون الأكثر دراية بها.
* هل ترى أن الاهتمام بتعليم الأطفال للقرآن الكريم وتخصيص فرع لهم بالمسابقة أمرا واجبا؟
الاهتمام بتعلم الأطفال القرآن الكريم هو أمر محمود، وهم الأكثر تعلما وسرعة في الاستجابة، فالتعليم في الصغر كالنقش على الحجر، بخلاف الكبار ممن يواجهون صعوبات أكثر في حفظ القرآن الكريم، وكذلك من لايتكلمون اللغة العربية، وتخصيص فرع للصغار بالمسابقة هو دليل على أهمية الاهتمام والعناية بتربية النشء على أسس دينية صحيحة.
* ماذا عن اهتمام المملكة السعودية بتعلم القرآن الكريم وعلوم الدين؟
لدينا اهتمام بالغ في السعودية بتعليم صحيح الدين وحفظ القرآن الكريم مع توفير كافة الأجهزة والآلات اللازمة لتوصيل المعلومة، وأرى أيضا أن هناك اهتمام بالغ في مصر بذلك، وأتوقع أن يبارك الله في جهودها وأن تضاهي مصر بذلك مختلف الدول.
*هل تولي المملكة العربية السعودية اهتماما بالمسابقات القرآنية؟
نعم.. نولي اهتماما بالغا بالمسابقات القرآنية، وسبق واحتضنا المسابقة العالمية للقرآن الكريم، وحرصنا على تقديمها بصورة مشرفة، وتم دعمها بشكل كبير من قبل الملك، وحرصنا على الاهتمام بالجودة والأسئلة والتنظيم، وأقيمت المسابقة العالمية في مكة وتحمل اسم مؤسسة الملك عبدالعزيز، ويتم إجراء مسابقة محلية في المدينة وتحمل اسم الملك سلمان، فهي مدعومة دعما كبيرا جدا من قبل حكامها.
* كيف ترى الانتقادات الموجة للمملكة السعودية خلال الفترة الماضية باستضافة مطربي المهرجانات؟
أرى أن الإنسان يسعى إلى ما يرضي الله في أموره كلها، قضية انتقاد من أتى بها أو شيء فهو ليس من صفات أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة ينصحون في السر، لأن النبي قال: ما كان ناصحا لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فإن سمع فذلك وإلا كان قد أدى الذي عليه، وإن كان ينظر في أمر الانتقاد هو الحق وكلام الله، ولا ينتقد علانية فهو مخالف لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يمكنه النصح عن طريق المكاتبة والذهاب إلى العلماء لكن دون أن يتكلم في الصحف ووسائل الإعلام.
* ماذا عن التعاون بين وزارتي الأوقاف المصرية والسعودية؟
التعاون بين وزارتي الأوقاف المصرية ووزارة الشئون الإسلامية بالسعودية يجري على قدم وساق، وهناك تنسيق مشترك بين الطرفين في العديد من القضايا وعلى رأسها نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم المغلوطة والمتطرفة.