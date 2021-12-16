قطع جذوع 1000 شجرة بلوط لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام

بدأ قطع جذوع نحو 1000 شجرة بلوط لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام في باريس، التي تعرضت لأضرار بالغة جراء حريق قبل سنتين ونصف.



وأعلنت الشركة التي تتولى إعادة البناء قطع ثمانية جذوع يتخطى طول الواحد منها 20 مترا وقطره المتر اليوم الخميس لإعادة برج التصالب الذي انهار في الحريق بعد قلق طويل للمتابعين.



وتشترك 45 مؤسسة لنشر الخشب في فرنسا في العمل حتى يتسنى تخزين الخشب المطلوب لإعادة بناء البرج والجناح، ليجف، ومن ثم نقله لموقع البناء.



وتم اتخاذ القرار لاستخدام مواد مطابقة قدر الإمكان لما تم استخدامها في الكاتدرائية الأصلية.



وتهدف الأعمال لإعادة افتتاح الكاتدرائية للقداسات والزوار في 2024. ولم يتم الإعلان عن تقدير محدد لتكاليف البناء، إلا أنه تم جمع حوالي 840 مليون يورو (950 مليون دولار أمريكي) من التبرعات، بما في ذلك تبرعات المؤسسات.



يذكر أنه في 15 أبريل 2019، اندلعت النيران في المعلم الشهر عالميا، على جزيرة "إيل دو لا سيتيه" التي تقع في نهر "السين" بوسط المدينة.



وامتد الحريق إلى السقف، ثم طوق أجزاء ضخمة من المبنى، الذي يعود للعصور الوسطى.



ولم يعرف سبب الحريق بشكل كامل بعد، وربما تسبب عطل في شبكة الكهرباء أو بقايا سيجارة في إشعال الحريق.