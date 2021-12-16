الهند تخفف القيود على بعض الصناعات المسببة لتلوث الهواء بأنحاء دلهي

أعلن المحامي العام الهندي، توشار ميهتا، خلال جلسة محكمة اليوم الخميس، أن الهند سمحت لبعض الصناعات، بما في ذلك شركات الأدوية والمعدات الطبية، بالعمل في دلهي وحولها، حيث خففت القيود على الوحدات التي تعمل بالوقود المسبب للتلوث.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قال ميهتا في المحكمة العليا، إنه سوف تعلن لجنة غدا الجمعة قرار تخفيف القيود على البناء والأنشطة ذات الصلة بأنحاء العاصمة الوطنية.

وتوجه المحكمة العليا اللجنة المعنية بمواجهة تلوث الهواء لطلب اقتراحات من الخبراء من أجل "حل دائم" للمشكلة في العاصمة الهندية.

وتنظر المحكمة الأعلى في البلاد في القضية مرة أخرى في الأسبوع الأول من فبراير.