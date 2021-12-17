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أعداد جريدة الشروق
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سلوفاكيا:الشرطة تعتقل رئيس الوزراء السابق بسبب احتجاج ضد إجراءات كورونا

(د ب ا)
نشر في: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 11:45 م | آخر تحديث: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 11:45 م

ألقت الشرطة مساء اليوم الخميس القبض على رئيس وزراء سلوفاكيا السابق روبرت فيكو أمام كاميرات التليفزيون.

كان فيكو ، زعيم حزب المعارضة "الاتجاه - الديمقراطية الاجتماعية" الشعبوي اليساري قد دعا إلى تنظيم احتجاج ضد سياسات الحكومة الخاصة بفيروس كورونا.

وقامت الشرطة، قبل بدء الاحتجاج مباشرة، بإلقاء القبض على فيكو/ 57 عاما/ عندما حاول بدء الاحتجاج بالإدلاء ببيان لوسائل الإعلام.

وقال حزب فيكو على فيسبوك إن ذلك لن يثنيه عن تنظيم احتجاجات أخرى.

وقال فيكو لمحطة تى إيه 3 التليفزيونية إن الاحتجاح، الذى دعا إليه، لا يشكل انتهاكا لحظر التجمعات السارى في البلاد منذ 25 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، لأنه كان سيتم تنظيمه فى صورة قافلة من السيارات

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