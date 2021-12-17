سلوفاكيا:الشرطة تعتقل رئيس الوزراء السابق بسبب احتجاج ضد إجراءات كورونا

ألقت الشرطة مساء اليوم الخميس القبض على رئيس وزراء سلوفاكيا السابق روبرت فيكو أمام كاميرات التليفزيون.
كان فيكو ، زعيم حزب المعارضة "الاتجاه - الديمقراطية الاجتماعية" الشعبوي اليساري قد دعا إلى تنظيم احتجاج ضد سياسات الحكومة الخاصة بفيروس كورونا.
وقامت الشرطة، قبل بدء الاحتجاج مباشرة، بإلقاء القبض على فيكو/ 57 عاما/ عندما حاول بدء الاحتجاج بالإدلاء ببيان لوسائل الإعلام.
وقال حزب فيكو على فيسبوك إن ذلك لن يثنيه عن تنظيم احتجاجات أخرى.
وقال فيكو لمحطة تى إيه 3 التليفزيونية إن الاحتجاح، الذى دعا إليه، لا يشكل انتهاكا لحظر التجمعات السارى في البلاد منذ 25 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، لأنه كان سيتم تنظيمه فى صورة قافلة من السيارات