بعد ثلاثة عقود، يتم إعادة فتح واحدة من أكثر القضايا إثارة في فرنسا.



وأعلنت محكمة النقض في باريس، اليوم الخميس، أن المغربي عمر الرداد (59 عاما) الذي أدين آنذاك وصدر عفو بحقه، قد نجح في دفع القضاء لإعادة التحقيق في القضية، بحيث يمكن للمحكمة بشكل محتمل إثبات براءته في إجراءات مراجعة.



وقالت محامية الرداد، سيلفي نواشوفيتش إن "هذا تكريم للقضاء، المعركة لم تنته بعد".



ويمكن للسلطات الآن الشروع في تحقيقات جديدة، قد تستغرق عدة أشهر. ويشمل ذلك تحليلا لآثار الدماء باستخدام أحدث تكنولوجيات الحمض النووي.



وعندما تم العثور على الجثة الغارقة في دمائها للأرملة الثرية غيلان مارشال (65 عاما) في غرفة المرجل (مستودع المعدات) بفيلتها في كوت دازور في يونيو عام 1991، كتبت بالدماء عبارة "عمر قتلني" على باب القبو الأبيض.



ولم تكن الشرطة مضطرة للبحث طويلا، حيث تم إلقاء القبض على البستاني المغربي عمر الرداد بعد أربعة أيام وأدين بعد ذلك بتهمة القتل.



وتحدثت محاميته عن إخفاق العدالة وأخطاء جسيمة في التحقيق.



ومن الصحيح أن دم الكتابة جاء فعلا من السيدة القتيلة، لكن لم يتم إثبات ما إذا كانت أيضا هي من كتبت العبارة.



أكثر من ذلك، كشفت اختبارات دم لاحقة أنه كان يجب أن يكون هناك شخص آخر غير الرداد في غرفة المرجل وقت ارتكاب الجريمة.



وإلى جانب دماء الأرملة، تم العثور على آثار دم أجنبية على الباب.



ولم تقنع دوافع الجريمة، وهي ديون البستاني، المحامي آنذاك أيضا.



ولم تكن لدى الرداد أي إصابات عند إلقاء القبض عليه.



كما لم يتم العثور على أي آثار لدماء السيدة على ملابسه. ونظرا إلى أن الأسرة أحرقت جثة الأرملة سريعا بشكل غير معتاد، كان من الصعب إجراء أي جهود تالية بحثا عن أدلة.