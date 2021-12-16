أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الخميس، عن حدوث انخفاض مجددا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا مقارنة بما كان عليه أمس.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 340.1، فيما كان يبلغ أمس 353، وكان يبلغ قبل أسبوع 422.3.

يذكر أن هذا المعدل كان يبلغ قبل شهر واحد 312.4.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 56 ألفا و677 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 522 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 70 ألفا و611 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن 465 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي ستة ملايين و670 ألفا و407 حالات إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك بكثير؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم، أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ خمسة ملايين و618 ألفا و600 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 107 آلاف و202 شخصا.