طالبان تمنع تداول العملات الأجنبية في أفغانستان

نشرت حركة "طالبان" الأفغانية على حسابها في موقع التدوينات القصيرة "تويتر" باسم "الإمارة الإسلامية" تغريدة أشارت فيها، إلى منع تداول العملات الأجنبية في البلاد، من خلال عدة قرارات جديدة.

وقالت "طالبان" في التغريدة اليوم الخميس: "بعد اجتماع مسؤولي وزارة الداخلية والدفاع، والمالية ورئاسة الوزراء والبنك المركزي، تقرر ما يلي: إجراء جميع المعاملات بالعملة الأفغانية، كما تقرر ضرورة ضبط أسعار السوق، ودفع أجرة المنازل والمحلات بالعملة الأفغانية فقط، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضافت: تقرر المنع بشدة من تهريب الأموال النقدية، ومعاقبة المتخلفين عن ذلك.