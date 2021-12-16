كندا تحذر من السفر غير الضروري خارج البلاد مع انتشار أوميكرون

أصدرت الحكومة الفدرالية الكندية، مساء أمس الأربعاء، تحذيرًا مرة أخرى للكنديين من السفر غير الضروري إلى الخارج حيث يستمر متحور أوميكرون في الانتشار بسرعة في جميع أنحاء العالم.

وأعلن المسؤولون، أنه يجب على الكنديين، بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم، تجنب السفر الدولي غير الضروري.

وقال وزير الصحة الكندي، جان إيف دوكلوس للصحفيين: "إلى أولئك الذين كانوا يخططون للسفر، أقول بوضوح شديد ، إن الوقت الحالي ليس وقت السفر".

وأضاف "الانتشار السريع لمتحور أوميكرون على نطاق عالمي يجعلنا نخشى الأسوأ بالنسبة للكنديين الذين قد يفكرون في السفر. يمكن أن يصاب الكنديون المسافرون بالفيروس أو لا يستطيعون العودة للبلاد".

وردا على سؤال عما إذا كان برنامج اختبار الوصول سيطبق على القادمين من الولايات المتحدة ، قال وزير النقل عمر الغبرة إن الحكومة "تعيد تقييم الوضع باستمرار".

وقال الغبرة "عندما نشعر أننا بحاجة إلى تغيير سياساتنا، سنعلن ذلك بأسرع ما يمكن. في الوقت الحالي ، نحن نراقب ذلك".