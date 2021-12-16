المفوضية الأوروبية تطلق لوحة نتائج للتعافي والمرونة

أطلقت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء لوحة نتائج للتعافي والمرونة، وهي منصة عامة على الإنترنت لإظهار التقدم المحرز في تنفيذ منشآت التعافي والمرونة ككل، والخطط الفردية للتعافي والقدرة على الصمود الوطني.



وجاء على الموقع الرسمي للمفوضة الأوروبية أن لوحة النتائج هي أولاً وقبل كل شيء أداة لعرض المعلومات بشفافية لمواطني الاتحاد الأوروبي حول تنفيذ منشآت التعافي والمرونة. كما سيكون بمثابة أساس لإعداد التقارير السنوية للمفوضية حول تنفيذ إطار الرد السريع وتقرير المراجعة إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي ، فضلاً عن حوار التعافي والمرونة بين البرلمان والمفوضية.



ويحتوي موقع لوحة نتائج التعافي والمرونة على أقسام مخصصة لتحقيق المعالم والأهداف ومدفوعات منشآت التعافي والمرونة. كما أن لديها بيانات محددة جمعتها اللجنة، مثل الإنفاق حسب مجال السياسة وتفصيل الإنفاق الأخضر والرقمي والاجتماعي للمنشأة. توفر لوحة النتائج أيضًا معلومات نوعية من خلال التحليلات الموضوعية لتنفيذ الخطط في مجالات سياسية محددة.



تحتوي لوحة النتائج على نوعين من المعلومات: البيانات التي جمعتها اللجنة أثناء مراقبة تنفيذ خطط التعافي والقدرة على الصمود. وهذا يشمل معلومات عن تحقيق المعالم والأهداف كما ذكرت الدول الأعضاء وتقييمها من قبل اللجنة. يتم أيضًا تضمين معلومات حول المدفوعات ، بالإضافة إلى البيانات التي طورتها اللجنة.



تحتوي هذه النسخة الأولى من لوحة النتائج ، كما نُشرت اليوم ، على بيانات عن الخطط المقدمة حتى الآن من قبل الدول الأعضاء ، والتي وافقت عليها المفوضية وصدق عليها المجلس (22 خطة حتى الآن). سيتم تحديث الأرقام مع اعتماد المزيد من الخطط.



يشار إلى أنه في 28 سبتمبر 2021 ، اعتمدت المفوضية عملين مفوضين في سياق إطار الرد السريع ، بناءً على مدخلات الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي وأصحاب المصلحة:



يحدد القانون المفوض الأول كيف يجب على الدول الأعضاء تقديم تقارير عن الأداء العام لقوة الرد السريع وحالة التقدم نحو تحقيق أهدافها. وهذا يشمل تعريف مؤشرات الإبلاغ المشتركة.

يحدد قانون مفوض ثان منهجية الإبلاغ عن الإنفاق الاجتماعي في خطط التعافي والقدرة على الصمود في الدول الأعضاء.