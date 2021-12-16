السويد تفرض على مواطني الشمال الأوروبي تقديم شهادة تلقيح لدى الدخول إلى أراضيها

أعلنت السويد، اليوم الخميس، أنه سيتعين على مواطني دول الشمال الأوروبي، تقديم، شهادة تثبت تلقيهم لقاح كوفيد-19 ساري المفعول، لدى دخول السويد اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقالت السلطات السويدية، إنه اعتبارا من 21 ديسمبر الجاري، لن تكون هناك أية إعفاءات للقادمين من النرويج وفنلندا والدنمارك وآيسلندا، من شرط إبراز شهادة تلقي اللقاح، كما سيتعين عليهم إظهار تصاريح دخولهم إلى السويد، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وشجعت وزيرة الشؤون الاجتماعية السويدية لينا هالينغرين، جميع المسافرين على إجراء اختبار فيروس كورونا لدى الدخول بسبب "تدهور" الوضع الصحي العام.

وقالت: "تفشي العدوى يتزايد بشكل حاد، وسلالة أوميكرون الجديدة من الفيروس تجعل التنبؤ بمسار انتشار العدوى في المستقبل، أمرا صعبا".

وتوجهت للمواطنين الذين "تلقوا جرعتي اللقاح كاملة وبصحة جيدة"، بالقول: "لا بأس بالاحتفال بأعياد الميلاد مع الأقارب والأصدقاء، لكن كونوا مستعدين للإلغاء إذا ظهرت عليكم الأعراض".

ولم تفرض الحكومة السويدية إغلاقا عاما ولم توقف نشاط الشركات خلال الجائحة، معتمدة عوضا عن ذلك على حس الواجب المدني لدى مواطنيها، في السيطرة على العدوى.