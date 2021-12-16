الحكومة توافق على قرار الرئيس بضم أراض جديدة لهضبة أسيوط

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض، بإجمالي مساحة نحو 5723 فدانا، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة أسيوط، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها كامتداد للمجتمع العمراني الجديد بغرب أسيوط "هضبة أسيوط".

ووافقت الحكومة كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتخصيص مساحة نحو 165 ألف فدان ـ يستزرع منها حاليا مساحة 109 آلاف فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة المنيا، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إضافة مادة برقم (80 مكرر) إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينص على أن يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة، الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2020، بعض مسطحات الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بطاقة 1.5 مليون م3/ اليوم.