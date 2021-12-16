بيان سعودي إماراتي بريطاني أمريكي: حماية المتظاهرين في السودان يجب أن تظل أولوية

ثمنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة الاتفاق السياسي في السودان، الموقع في 21 نوفمبر 2021، وعودة الدكتور عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن الاتفاق بمثابة الخطوة الأولى لحل التحديات السياسية في السودان وإعادة البلاد إلى الانتقال الديمقراطي بناءً على الوثيقة الدستورية لعام 2019.

ووفقًا لبيان مشترك صادر عن الدول الأربعة، ونشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، مساء الخميس، حثت الدول الأطراف السودانية على الوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاق السياسي، معربة عن تقديرها للإفراج الأخير عن المعتقلين السياسيين، وتشكيل لجنة تحقيق لضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين.

وشددت الدول الأربعة على أهمية الالتزام برفع حالة الطوارئ في المستقبل القريب، متابعة: «نشجع سرعة تشكيل حكومة مدنية تتألف من مستقلين، ونحث على إحراز تقدم في الإعلان السياسي وأهمية دعوة جميع مكونات الشراكة المدنية - العسكرية لعام 2019 للمشاركة في عملية الحوار، وأهمية وضع خارطة طريق ذات مصداقية للانتخابات وإجرائها في أواخر عام 2023 أو أوائل عام 2024».

وأكدت على دعمها لشعب السودان وتطلعاته إلى أوضاع ديمقراطية مستقرة، مشددة على أهمية حماية المتظاهرين من العنف كأولوية أولى.

وأشارت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إلى استعدادها لدعم جميع العاملين على تحقيق التحول الديمقراطي في السودان، متابعة: «إن الشراكة الحقيقية بين أطراف الفترة الانتقالية ستساعد السودان على تحقيق الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، وسنواصل إبداء التضامن مع جميع أولئك الذين يعملون من أجل تحقيق هذا الانتقال، كما أننا ندعم بشكل كامل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان (UNITAMS) في تنفيذ ولايتها».