تسليم 67 كرسيا كهربائيا وتروسيكلا للمحتاجين من أبناء محافظة الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم، لدعم الخدمات المقدمة لهم، لتحسين سبل المعيشة.

وأشاد محافظ الجيزة، خلال تسليمه 67 كرسيا كهربائيا وتروسيكلا للأسر الأكثر احتياجًا وذوي الهمم والقدرات الخاصة من أبناء محافظة الجيزة، بدور جمعية مصطفى وعلي أمين الخيرية، ومساهمتهم الفعالة في دعم تلك الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا تقديم مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية للعمل على دعمهم وتسهيل سبل الحياة لتلك الطبقة.

وحرص راشد على الاستماع إلى مطالب الحاضرين، مؤكدا لهم أن مكتبه مفتوح دائما أمامهم لتذليل العقبات وحل أي مشكلات تواجههم لتأكيد حرصه الدائم للاستماع إلى مطالبهم وتلبيتها، مشيرا إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم، الذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

ولفت إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم التسهيلات الممكنة كافة، لدعم مبادرات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم، مثمنا الدور الحيوي لتلك المؤسسات المجتمعية فى دعم قضايا تنمية المجتمع.

ورصدت "الشروق"، على هامش الفعالية، اصطفاف الكراسي الكهربائية والتروسيكلات بديوان عام محافظة الجيزة، في حضور ذوي الهمم، على كراسيهم المتحركة، لاستلام الكراسي الكهربائية الجديدة والتروسيكلات للأهالي الأكثر احتياجا.

وقال خالد عدلي، مدير مؤسسة علي ومصطفى أمين الخيرية، إن المبادرة اليوم أطرقت أبواب محافظة الجيزة، بعد الانتهاء من تقديم الدعم الكافي لأهالي أسيوط والفيوم والمنوفية، لتكون الجيزة رابع المحافظات التى تسعى المؤسسة إلى تحسين حياة الأسر الأكثر احتياجا بها.

وأضاف عدلي، لـ"الشروق"، أن المؤسسة نسقت مع المحافظة وسلمنا 47 تروسكيلا نوعية "بولمان"، منوها بأنها للأسر الأكثر احتياجا، بعد العثور عليهم عن طريق البحث الميداني وتواصلهم مع الجمعية.

وأكد صيانة تلك التروسيكلات 3 مرات على فترات مختلفة على نفقة الجمعية، موضحا أن الجمعية تراقب التروسيكلات بعد التسليم للأهالي عن طريق الكود المتواجد به، حفاظا عليهم وعلى المعدة التي حصل عليها لتسهيل سبل الحياة أمامه، قائلا: "أي حد حصل على تروسكيل سهل جدا يتجاب بالبحث الميداني، حال ارتكابه مخالفة أو غير ذلك".

وتابع أن كل الإمكانيات التي تقدمها الجمعية تعد منحة وليست قرضا، قائلا: "بيحصلوا على كراسي كهربائية متحركة وتروسيكلات بدون أي مقابل".