هالاند يحدد شرطين للانضمام إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن شرطين وضعهما النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، من أجل الموافقة على الانتقال لبرشلونة في الصيف المقبل.

وارتبط اسم هالاند على مدار الساعات الماضية بالرحيل إلى برشلونة، وتحديدًا بعد الاجتماع الذي جمع بين وكيله مينو رايولا وخوان لابورتا رئيس البارسا، في تورينو يوم الإثنين الماضي.

ووفقًا صحيفة «سبورت» الكتالونية، فإن هالاند لن يمانع اللعب في صفوف برشلونة الموسم المقبل، خاصة أنه سيصبح النجم الأول للفريق.

وأضافت الصحيفة أن المهاجم النرويجى حدد شرطين لقبول الانتقال لكامب نو، بخلاف راتبه، الشرط الأول هو التأهل لدورى أبطال أوروبا، والشرط الثانى هو تحسين تشكيلة الفريق بلاعبين مميزين.

ويمتلك هالاند شرطًا جزائيًا في عقده مع دورتموند، بقيمة 75 مليون يورو، يحق تفعيله في الصيف، وهو ما يجعله على رادار معظم عمالقة أوروبا. ويتواجد هالاند على رادار أندية ريال مدريد الإسبانى وباريس سان جيرمان الفرنسى ومانشستر سيتى الانجليزى وبايرن ميونخ الألمانى أيضًا.