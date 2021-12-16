توشيبا تتعهد بالتخلي عن الأفكار المسبقة بشأن المساهمين الأجانب

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أكدت شركة "توشيبا كورب" اليابانية أنها ستعمل على كسب ثقة المساهمين دون أن يكون لديها تصورات مسبقة بشأن الأموال الأجنبية، وذلك في معرض تعليقها على كيفية إصلاح الحوكمة بالشركة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنها القول إنها ستسعى لكسب تفهم المستثمرين "دون التمسك بوجهة نظر أحادية الجانب بشأن أموال الاستثمار الأجنبية، ودون أن يكون هناك تصور مسبق".

وجاء البيان بعد مشكلات تتعلق بمحاولة التأثير على تصويت في جمعيتها العمومية السنوية العام الماضي.

كما تعهدت توشيبا بضبط اتجاهاتها بعد مزاعم بتعاون بين مسؤولي الشركة ومسؤولين حكوميين للتأثير على التصويت.

وتستعد إدارة توشيبا إلى تقسيم المجموعة العملاقة إلى ثلاث شركات منفصلة، ومن المتوقع عقد اجتماع غير عادي بهذا الشأن مطلع العام المقبل.