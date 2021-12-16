أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، تعليق مسار شرق السودان، الذي وقع في اتفاق جوبا للسلام بالسودان، إلى حين توافق أهل الشرق، وذلك بعد الجلوس والتشاور مع كل أطراف الحكومة ووساطة مفاوضات السلام السودانية.

وقال دقلو - في مؤتمر صحفي اليوم الخميس - إنه تم تكوين لجنة عليا من أهل السودان لجبر الضرر، موضحًا أن أطراف الشرق سيجلسون في طاولة واحدة للاتفاق على حل جميع مشاكل أهل الشرق.

وشدد على أن شرق السودان يهم جميع السودانيين والدول المجاورة لأهمية موقعة، مضيفًا أن عمل اللجنة سينطلق قريبًا لاحتواء أزمة الشرق.