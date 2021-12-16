 لبنان.. إضراب قطاع النقل البري احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لبنان.. إضراب قطاع النقل البري احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات

د ب أ
نشر في: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 10:01 ص | آخر تحديث: الخميس 16 ديسمبر 2021 - 10:01 ص

نفذت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، اليوم الخميس، إضرابا احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات.

وأقدمت سيارات وشاحنات صباح اليوم على قطع عدد من الطرقات في مناطق عدة، احتجاجاً على عدم دعم قطاع النقل البري من قبل الحكومة.

وأعلنت غرفة التحكم المروري قطع الطريق في بيروت ومناطق متفرقة بجبل لبنان وفي شمال وشرق البلاد.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة مالية واقتصادية ارتفعت معها نسب الفقر والبطالة إلى حد كبير.

وارتفعت معها أسعار المحروقات وكلفة النقل، ويطالب قطاع النقل البري بدعم الحكومة لهذا القطاع.


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