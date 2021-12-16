عرضت فضائية «يورونيوز عربية» مقطع فيديو يرصد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لولاية كنتاكي في جنوب شرق الولايات المتحدة للقاء الناجين من الأعاصير المدمرة غير المسبوقة التي ضربتها وتفقّد الأضرار في بلداتها المنكوبة.

وحطت طائرة «إير فورس وان» التي تقل الرئيس البالغ من العمر 79 عاما في قاعدة فورت كامبل العسكرية في الولاية، وعلى متن مروحية حلّق الرئيس لاحقا فوق بلدتي مايفيلد وداوسن سبرينغز المدمرتين بنسبة 75%.

ومن أمام البيوت المدمرة، تعهد بايدن بفعل كل ما يتطلبه الأمر لمساعدة كنتاكي والولايات الأخرى، طالما يتطلب الأمر ذلك، مشيرا وهو يقف أمام منزل تحول إلى بضعة جدران وأكوام من الأنقاض في داوسون سبرينغز، إحدى بلدات كنتاكي التي زارها إلى أن نطاق وحجم هذا الدمار يكاد لا يصدق.

كما تحدث الرئيس الأمريكي عن الإجهاد الذي يشعر به ضحايا الكوارث الطبيعية مثل العواصف التي اجتاحت نهاية الأسبوع ثماني ولايات، قائلا إنه من الضروري نقل الناس من ملاجئ الطوارئ لمنع انتشار مرض كوفيد-19.