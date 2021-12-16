أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على نقل ١١٢٩ موظفا منتدبا إلى الجهات المنتدبين إليها .

جاء ذلك خلال استضافة برنامج مصر جديدة الذي يقدمه الدكتور ضياء رشوان على قناة ETC.