الأكثر قراءة
أول تعليق من مصطفى فتحي بعد خسارة مصر أمام تونس
يتضمن ألفاظا خادشة للحياء.. الداخلية تكشف ملابسات «فيديو» لسائحة في منطقة الهرم
بعد الخسارة من تونس.. ما الجوائز المالية التي تنتظر منتخب مصر بكأس العرب؟
حادث الشيخ زايد.. والدة أحد الضحايا: ربنا يحرق قلوبهم زي ما حرقوا قلوبنا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟
نعم
لا
لم أحدد موقفي حتى الآن
النتـائـج
تصويت
أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على نقل ١١٢٩ موظفا منتدبا إلى الجهات المنتدبين إليها .
جاء ذلك خلال استضافة برنامج مصر جديدة الذي يقدمه الدكتور ضياء رشوان على قناة ETC.