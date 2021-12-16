مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي فرضت تشديدات أمنية على بوابات مدينة القدس المحتلة القديمة.

وقال شهود عيان إن المستوطنين وبلغ عددهم العشرات اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة قبل شروعهم في جولات استفزازية وأداء طقوس تلمودية في باحاته.

جدير بالذكر أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض بشكل شبه يومي لاقتحامات المستوطنين وتؤمن شرطة الاحتلال هذه الاقتحامات التي تحدث على فترتين صباحية ومسائية.

ويحاول المستوطنون فرض أمر واقع في الأقصى وتقسيمه زمانيًّا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للفلسطينيين والمصلين.