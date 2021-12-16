مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى للأطباء: زيادة الحافز المادي قريبا

زف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية، بشرى سارة للأطباء، كاشفًا عن زيادة الحافز المادي لهم قريبًا.

وتابع خلال لقائه مع فضائية "الأولى"، اليوم الأربعاء، أنه يتم تنفيد 3 مرتكز محاكاة لتدريب الأطقم الطبية على مستوى مصر، مضيفًا أن الدولة المصرية تعمل على زيادة عدد الجامعات المصرية والجامعات الأهلية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أنه من ضمن آليات الجامعات الأهلية هو تدريب الأطباء، مضيفًا أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تعمل على اختيار كوادر طبية.

واستكمل، أن هناك أماكن تدريب للفرق الطبية على أعلى مستوى سيتم إنشائها في ثلاث أماكن وهم العاصمة الإدارية الجديدة وفي الدلتا، وجنوب مصر.

وأضاف أن هناك 88 مستشفى على مستوى الجمهورية خاصة بالأمراض التفسية، مشيرًا إلى أن منظومة مكافحة الدرن، عملت على تحسين الحالة الصحية لمرضى فيروس كورونا.