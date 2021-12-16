قال مسؤولون إسرائيليون، مساء اليوم الخميس، إن مستوطنًا قتل وأصيب اثنان آخران في هجوم بالرصاص خارج بؤرة استيطانية غير قانونية بشمال الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي - في بيان، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "إن الهجوم وقع على طريق قريب من مستوطنة شافي شومرون وبؤرة حومش الاستيطانية غير القانونية، غربي محافظة نابلس".

وأضاف أنه تم إطلاق النار على المستوطنين الثلاثة أثناء وجودهم في سيارتهم ليغادروا بؤرة (حوميش) الاستيطانية، وهي بؤرة كان من المفترض أن يتم التخلي عنها كجزء من إخلاء في عام 2005، ولكنها الآن موقع مدرسة دينية تدار بشكل غير قانوني.

وسرعان ما انتشرت القوات الإسرائيلية في مكان الحادث، وأقامت نقاط تفتيش وأغلقت الطرق في جميع أنحاء المنطقة.