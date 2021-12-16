صحيفة بريطانية: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يقلق ألمانيا

أفادت صحيفة "اكسبريس" البريطانية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسبب في معاناة الشركات الألمانية، مع وجود تقارير تحذر من تفاقم الضرر الذي قد يلحق بالصناعة الألمانية في السنوات المقبلة.

ونقلت الصحيفة دراسة صادرة عن معهد "بروجنوس" للدراسات الاستشارية، ذكرت أن الصادرات البافارية إلى بريطانيا تراجعت بشكل حاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الدراسة أنه في الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، انخفضت الصادرات البافارية إلى بريطانيا بنسبة ثلاثة بالمائة، وزادت الصادرات الإجمالية بنسبة 15 في المائة، لكن الواردات من بريطانيا انخفضت بشكل أكثر حدة.

وحذرت الدراسة أن التجارة مع المملكة المتحدة قد تصبح أكثر صعوبة على الرغم من الاتفاقية التي وقعتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي وذلك بسبب الاختلافات المتوقعة في المعايير الفنية.

وذكرت الدراسة، أنه باستخدام السيارات كمثال، لم تعد شهادات الموافقة على نوع المركبات الأوروبية والبريطانية معترف بها بشكل متبادل بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وحذر الاقتصاديون من أن الحواجز الجديدة أمام التجارة تظهر أيضًا في العديد من المجالات الأخرى، على سبيل المثال بسبب لوائح المنتجات المختلفة، ونقص الاعتراف المتبادل بالدرجات المهنية والمؤهلات، بالإضافة إلى القواعد المختلفة في قانون الغذاء.