أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن بلاده المتمسكة بحرية التعبير والقول، لن تكون منبرا ومعبرا للإساءة إلى أي دولة عربية أو التدخل في شؤونها.

وقال ميقاتي في كلمة له خلال رعايته اجتماع اللجنة التيسيرية الوطنية لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار الأممي رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني،" إن لبنان عازم على المضي في العمل على تطبيق كل التزاماته الدولية وتقيده بالشرعية الدولية، مجددا التأكيد على تمسك لبنان أيضا بعمقه العربي وبعلاقته الوطيدة بالدول العربية الشقيقة وخاصة دول الخليج العربي".

وأكد ميقاتي أن المزايدات في هذا الاطار لا يمكنها أن تحجب الحقيقة وهي أن العمق العربي للبنان يشكل بالدرجة الأولى المتنفس الحقيقي للخروج من الأزمات التي يمر بها.

وحول العمل الحكومي للوزارة، قال إن العمل مستمر عبر الاجتماعات الوزارية، مشيرا إلى أن عدم انعقاد مجلس الوزراء يشكل ثغرة أساسية يتم العمل على معالجتها بهدوء وروية، لجمع الشمل الحكومي من جديد، بعيدا عن الخطوات المجتزأة.