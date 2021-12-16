إيهاب توفيق عن حميد الشاعري: تسبب في نقلة كبيرة في الموسيقى

قال الفنان إيهاب توفيق، إن المطرب حميد الشاعري تسبب في نقلة كبيرة في الموسيقة، وذلك بسبب اكتشافه للعديد من المواهب الغنائية.

وتابع خلال لقائه مع برنامج "سهرانين"، المذاع عبر فضائية "ON"، اليوم الأربعاء، أنه كان يهوى العزف على العود في فترة طفولته، مشيرًا إلى أنه كان يحفظ العديد من الأغاني على الرغم من صغره.

واستكمل، أنه على الرغم من طفولته إلا أنه كان يحلم أن يصبح دكتور في كلية التربية الموسيقية، متابعًا أنه قبل الغناء كان يتمنى أن يصبح ظابط.

وأضاف، أنه أثناء حفل الجامعة لاقى ردود أفعال كبيرة وذلك بعد غنائه اغنية لـ سيد درويش.

وأشار إلى أن الموسيقار محمد عبد الوهاب هو الذي اختار اسمه الموسيقي، متابعًا: "الموسيقار قال لي أنني سيكون لي مستقبل كبير في الغناء".

وعن علاقته بالفنان حميد الشاعري، قال إيهاب توفيق، أنه تجمعه به علاقة صداقة كبيرة، مضيفًا أنهما استأجرا شقة في بداية حياتهما وذلك بعد أن جمعهما الغناء في ألبوم «لقاء النجوم 1» مع حميد الشاعري ومصطفى قمر.

وتابع أنه جمعهما مواقف كوميدية كثيرة، منها أدى لطلب الشرطة بعد أن أوهموا الجميع بوفاة حميد الشاعري ووضعوا بدل الدماء، صلصة لبيان مدى صحة المقلب.